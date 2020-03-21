Контроль за соблюдением горожанами карантина, Киев просит МВД усилить

Мэр Киева Виталий Кличко просит Министерство внутренних дел усилить контроль за соблюдением горожанами карантина в связи с пандемией коронавируса.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко подчеркнул, что сейчас происходит бесконтрольный "импорт инфекции" в город.

"На сегодня происходит бесконтрольный импорт инфекции в столицу. Отдельно я обращаюсь к МВД - усилить контроль за соблюдением киевлянами ограничительных мер, а также предприятиями и учреждениями за выполнение ими мер по организации дистанционной работы своих сотрудников", - заявил мэр столицы.