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На летнее время Украина перейдет на этой неделе

Какая отмечают в министерстве, летнее время вводится в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

 

Постановление учитывает порядок исчисления времени, действующий в странах Европы с 1996 года.
В воскресенье, 29 марта 2020 года, в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед. Об этом сообщает Департамент технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Согласно постановлению, на территории Украины установлен такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

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