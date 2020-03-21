Олимпийские игры в Токио всё-таки переносят на 2021 год

Премьер Японии Абэ беседовал с журналистами после телефонного звонка президенту МОК Томасу Баху о переносе Игр на фоне растущей обеспокоенности по поводу пандемии коронавируса.

«Мы попросили президента Баха рассмотреть вопрос об отсрочке на один год, чтобы спортсмены могли выступать в наилучших условиях, и сделать это мероприятие безопасным и безопасным для зрителей», - сказал Абэ. «Президент Бах сказал, что он согласен на 100 процентов». Токио завершил подготовку, когда вирус начал распространяться по всему миру. Несмотря на то, что в течение нескольких месяцев настаивали на том, что Игры будут проходить, как и планировалось, Абэ на этой неделе заявил, что задержка может быть неизбежной, если события не могут быть проведены в полной форме. Губернатор Токио Юрико Койке отдельно сообщил журналистам, что Игры, которые должны состояться к лету 2021 года, все еще будут называться «Токио 2020».