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События Сегодня, 18:40218
Испанские военные находят в домах престарелых трупы умерших и брошенных постояльцев

Испанские военные, которые в рамках противодействия распространению коронавируса проводят дезинфекцию домов престарелых, находят там брошенных без присмотра, а иногда мертвых людей.

 

Об этом сообщает BBC.
Прокуратура Испании уже начала расследование по этому факту. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительство "будет жестким и непреклонным по делам об обращении с пожилыми людьми" в домах престарелых.
"В некоторых случаях военные находили пожилых людей совершенно без присмотра, а иногда даже мертвыми в своих постелях", - заявила Роблес.
Представители органов здравоохранения объяснили, что в обычных обстоятельствах тела умерших жителей помещают в холодильные камеры до тех пор, пока их не заберет похоронная служба. Если причиной смерти стал новый коронавирус, то тела оставляют в своих постелях до тех пор, пока их не увезет должным образом оборудованный персонал похоронного бюро. Этот процесс может занимать сутки.
El Pais пишет, что эта ситуация может быть связана с перегрузкой оставшегося персонала, поскольку часть сотрудников заражена или находится в самоизоляции после контактов с зараженными. В большинстве домов престарелых работа идет в нормальном режиме.

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Теги: news, новости, Украина, Испания, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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