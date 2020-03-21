 

75% жителей городов в Украине поддерживают жесткие меры карантина

События Сегодня, 19:5548
75% жителей городов в Украине поддерживают жесткие меры карантина

Относительное большинство (40%) ответили, что меры должны быть более жесткими. Треть (33%) считают, что меры вполне адекватные, и 22% считают, что меры должны быть менее жесткими, поскольку введено слишком много ненужных ограничений.

 

То есть 75% опрошенных поддерживают введенные меры или считают, что они должны быть еще более жесткими.
Большинство жителей городов поддерживают жесткие меры в борьбе с коронавирусом в Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Несмотря на высокий уровень обеспокоенности и поддержку введенных мероприятий, их выполняют далеко не все, исключением является мытье рук. В частности,
рекомендацию "выходить из дома только в случае крайней необходимости" никогда не соблюдают редко придерживаются 15% (всегда придерживаются 39%),
не одевают маску в общественных местах 47% (из них 23% - из-за недостатка масок, а 14% считают ненужным), всегда одевают 23%,
рекомендации не пользоваться общественным транспортом не выполняют 20% (в опросе не уточняли - почему),
рекомендацию дезинфицировать мобильный и другие вещи, вернувшись домой, не выполняют или редко выполняют 37% (всегда выполняют 31%)
рекомендацию "Касаться кнопок лифта и ручек дверей в перчатках или салфеткой" не выполняют или редко выполняют 54% (всегда выполняют 21%)
часто и тщательно моют руки почти все, редко выполняют это только 3%, выполняют 97%, из них 73% всегда
не избегают ли редко избегают контакта с другими людьми 20% (всегда избегают 26%)
Киевский международный институт социологии (КМИС) с 21 до 24 марта 2020 года провел опрос на онлайн панели Inpoll Всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, которая репрезентативна для городского населения Украины в возрасте от 18 лет, которые пользуются Интернетом (примерно 80% городского населения). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 5%.
Напомним, по данным опроса КМИС, большинство жителей городов Украины (88%) беспокоит распространение коронавируса в Украине, из них 35% очень сильно беспокоит. Согласно опросу, те, кого распространение вируса не беспокоит, составляют только 6% населения.

75% жителей городов в Украине поддерживают жесткие меры карантина

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Теги: news, новости, Украина, карантин, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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