СКОЛЬКО ЗА ГРАНИЦЕЙ УКРАИНЦЕВ УМЕРЛО ОТ КОРОНАВИРУСА И ИМ ЗАРАЖЕНО (Официально)

Официально 152 украинца за границей лечатся от коронавируса и пребывают на карантине. Это те люди, которые пребывают там легально и имеют медицинские страховки.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства иностранных дел в микроблоге Twitter, передаёт 7dniv.info. По состоянию на 20:00 вторника 78 592 украинца, пребывавших за рубежом, эвакуированы в Украину. Кроме того, на карантине за пределами страны пребывают 152 гражданина. Из них 106 в Польше, 16 в Бразилии, 8 во Вьетнаме, 7 в Германии, 3 в Объединенных Арабских Эмиратах, а также по 2 в Молдове, Австралии и США, по 1 в Катаре, Китае, на Кубе, в Нидерландах, Румынии и Черногории. Выздоровели от болезни 6 украинцев: 4 в Японии и по 1 - в Италии и в Польше. 3 украинки за рубежом умерли.