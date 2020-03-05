 

ФСБ рассекретила методы работы фашистов в годы Великой Отечественной войны

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ФСБ рассекретила методы работы фашистов в годы Великой Отечественной войны

ФСБ рассекретила архивный документ о преступлениях фашистов на территории Ростовской области во время оккупации в годы Великой Отечественной войны.

 

Об этом сообщила руководитель отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева, передает РИА Новости.
По ее словам, региональным управлением ведомства раскрыто дело №1 о злодеяниях немецко-фашистских войск, содержащий 273 листа. С февраля по сентябрь 1943 года были собраны письма, отчеты, выдержки из допросов и свидетельские показания после окончания оккупации в Ростовской области.
В этих материалах подробно описаны методы работы фашистов, а также названы имена ответственных за преступления против мирных граждан. Речь идет о служивших во вспомогательном отряде гестапо, Службе безопасности рейхсфюрера СС, жандармерии и управлении городской полиции. Пономарева отметила, что в документах имеются цифры и категории населения, в отношении которых были совершены преступления.
Также в деле есть протокол с количеством расстрелянных в поселке Змиевская балка. Там в августе 1942 года погибли, по разным оценкам, от 9 до 27 тысяч человек, большинство из которых были евреями. Нацисты устроили самую массовую казнь на оккупированной территории. Помимо евреев, были расстреляны советские военнопленные, участники подпольных антифашистских организаций, тяжелобольные пациенты.

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