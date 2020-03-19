Врач в Тернополе заразился коронавирусом

В ОГА отметили, что это уже шестой случай заражения коронавирусом в Тернопольской области.

Зафиксирован первый случай коронавируса в Тернополе, заразился врач-стоматолог. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

"Зафиксирован первый случай COVID-19 в Тернополе. Это врач-стоматолог", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что заразился мужчина 1965 года рождения, он был в Австрии. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь, обследуется около контактных лиц.

Также в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 7 часов 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве.