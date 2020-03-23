Три новых случая коронавируса подтвердили в Киеве

В Киеве 25 марта лабораторно подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, все трое инфицированных - мужчины. Накануне они прибыли в столице из-за границы.

"Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз - мужчины возрастом 31 год, 36 лет и 67-летний. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один - из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы", - сообщил Кличко.

На данный момент в Киеве количество заболевших COVID-19 увеличилось до 34 человек.

Отметим, утром Министерство здравоохранения сообщило о 29 новых случаях коронавируса в Украине за прошлые сутки, 24 марта. По состоянию на утро в Украине было официально подтверждено 113 случаев COVID-19.