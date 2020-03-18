 

Коронавирус или хантавирус? Учёный объяснил, что из них опаснее

События Сегодня, 19:1185
Коронавирус или хантавирус? Учёный объяснил, что из них опаснее

Вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн считает, что хантавирус, первую смерть от которого ранее зафиксировали в Китае, является менее опасным по сравнению с коронавирусом CoViD-19.

Своим мнением он поделился с порталом Ura.ru.
— Таких больших эпидемий, как сейчас вызвал коронавирус CoViD-19, хантавирусы не вызывают. Это опасные вирусы, однако таких последствий за ними не следует, — отмечает эксперт.
Альштейн добавил, что переносчиком заболевания являются мыши-полёвки и другие грызуны. Кроме того, вирус может передаваться и через укусы некоторых летучих мышей. Однако, чтобы заразиться, необязательно контактировать с инфицированным животным. По словам вирусолога, хантавирус передаётся через пыль.
Ранее Лайф рассказывал, что при заражении хантавирусом проявляются лихорадка и кровотечение, нарушается работа почек. Инкубационный период обычно составляет от семи дней до двух недель. Ранние симптомы включают истощение и рвоту.
Что касается коронавируса, то всего в мире по состоянию на 25 марта число заболевших превысило 422 тысячи, прирост за сутки составил более 42 тысяч. Заболевание зарегистрировано в 170 странах мира.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, хантавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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