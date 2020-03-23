Количество жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек

По состоянию на вечер 25 марта в мире в результате заболевания коронавирусом COVID-19 умерли 20 550 человек.

Такие данные представлены Центром системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Согласно данным Центра, в мире зафиксировано 454 тысячи 398 случаев инфицирования коронавируса. Более 20 тысяч заболеваний выявлено в Китае - 81 661, Италии - 74 386, США - 61 167, Испании - 47 610, Германии - 37 006, Иране - 27 017 и Франции - 22 654.

Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Италии, где жертвами COVID-19 стали 7503 человека. Более 3 тысяч смертей зафиксировано в Китае - 3285, и Испании - 3434.

Вылечились от коронавируса во всем мире 113 тысяч 45 человек.