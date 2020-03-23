В Мадриде столько трупов, что Ледовой дворец превратили в гигантский морг

Тела людей, умерших в результате эпидемии коронавируса, в Мадриде доставляют в Ледовый дворец, который превратили во временный морг, передает корреспондент РИА Новости.

Доставкой тел занимаются военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям. О том, сколько именно жертв коронавируса находятся на катке Ледового дворца, данных нет. Власти заявили, что их предоставлять журналистам не будут.

Решение об использовании Ледового дворца было принято после того, как похоронные бюро перестали справлять с большим числом жертв эпидемии, кроме того, у сотрудников нет защитных костюмов.