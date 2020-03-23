Все монастыри УПЦ подготовят помещения для больных коронавирусом

Все монастыри Украинской православной церкви подготовят помещения для возможного приема больных коронавирусом, соответствующий циркуляр митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия направлен в среду во все епархии Украинской православной церкви, сообщает сайт УПЦ.

"В случае критического ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, при которой медицинские учреждения будут не в состоянии госпитализировать всех инфицированных, монастыри Украинской православной церкви должны быть готовы принять как можно большее количество больных", - говорится в циркуляре.

Кроме того, по благословению митрополита Онуфрия во время Божественной литургии в течение всего карантина во всех хроамах УПЦ будут возносить молитвы о здравии медицинских работников.

Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Кабмин ранее ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Не работает метро. По последним данным Минздрава, на Украине лабораторно подтверждены 113 случаев инфицирования коронавирусом, четыре из которых с летальным исходом, один пациент выздоровел.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.