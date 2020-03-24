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События Сегодня, 10:5861
Обновлённые данные по заболевшим и умершим от коронавируса по Украине 26.03. (состоянием на 10:00)

По состоянию на 10:00 Минздрав заявил о 156 заболевших в Украине.
* Винницкая область - 1 случай;
* Волынская область - 2 случая;
* Днипропетровская область - 2 случая;
* Донецкая область - 1 случай;
* Запорожская область - 7 случаев;
* Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
* Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случаев;
* Киев - 34 случая;
* Киевская область - 24 случая;
* Львовская область - 2 случая;
* Луганская область - 1;
* Одесская область - 4;
* Тернопольская область - 15 случаев (1 летальный;
* Херсонская область - 1 случай;
* Черновицкая область - 42 (1 летальный) случая;
* Черкасская область - 2 случая

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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