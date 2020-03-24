Обновлённые данные по заболевшим и умершим от коронавируса по Украине 26.03. (состоянием на 10:00)

История туристки-авантюристки. С тех пор как я перешла на фриланс и смогла работать удаленно — бредила длинными путешествиями. И вот пришло время, я запланировала такую поездку. Теперь периодически впадаю в панику, а между этим стараюсь все спланировать. Поэтому решила поделиться опытом,

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