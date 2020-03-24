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События Сегодня, 12:516601
Заражённый Яценюк ударил медсестру за то, что бедная женщина принесла ему в палату не те фрукты

Украинские чиновники начали массово попадать в украинские больницы, которые они же и «реформировали».

 

Медсестры жалуются, что «небожителей» политиков нереально обслуживать, поскольку они относятся к простым людям как к скоту. Одного политика обслуживает целый этаж. На простых людей не хватает рук, поскольку «небожители» требуют к себе внимания подобно богам!
Свежие фрукты каждый час, рацион как в элитных киевских ресторанах, а в случае малейшей надобности, 5 медсестр должны ублажать желания «небожителя» в ту же минуту.
В самый громкий скандал попал лидер майдана Арсений Яценюк. Он ударил медсестру за то, что бедная женшина принесла ему не те фрукты. После этого великий реформатор, лидер революции гидности Арсений Петрович срочно потребовал сделать для политиков отдельные палаты, чтобы простые смерды не касались голубых кровей… Киевские власти отправили медучреждениям столицы приказ о создании специальных условий для VIP-пациентов.
В приказе сказано, что особые условия будут для особых лиц. Об этом пишет «Bihus.info».
В списке департамента 17 больниц Киева.
В каждом из них будут созданы условия для VIP-пациентов: Палаты площадью минимум 13 метров квадратных с затемненными окнами и коммуникациями с отделениями больницы, которые изолированы от остальных помещений; Отдельный резерв медикаментов; Круглосуточный сестринский пост в палате или возле нее. Также есть требования и к членам бригад экстренной помощи для высокопоставленных пациентов.
Отмечено, что каждая бригада должна быть сформирована из врача, водителя и двоих фельдшеров, которые имеют опыт работы в учреждениях экстренной помощи от 5 лет. В это же время для простых людей попросту не хватает мест в больницах. Им как собакам стелят в коридорах.

Напомним ранее мы писали что: Обессиленного Яценюка в маске вывели под руки из элитной частной клиники

В Закарпатье с коронавирусом всё запущено настолько, что администрация только и в состоянии отрапортовать о том, что СМОГЛА передать гуманитарку из Китая в местные больницы.

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Теги: news, новости, Украина, Яценюк, скандал, 7dniv, 7dnivinfo  
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