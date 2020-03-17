На изменение цен на услуги "Укрзализныци" на время кризиса необходим мораторий

Петриченко считает, что в условиях кризиса чрезвычайно важно сохранить ритмичность работы железнодорожного транспорта, а введение новых правил грузоперевозок, которые запланированы УЗ с 1 апреля, может привести к остановке грузоперевозок.

На период кризиса необходимо ввести мораторий на изменение цен на услуги "Укрзализныци". Об этом в комментариях журналистам заявила президент ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко, комментируя инициативу "Укрзализныци" по изменению договора на оказание услуг по перевозке грузов на железной дороге, передает РБК-Украина.

"Грузовые перевозки должны выполняться в полном объеме, потому что это все зависит рабочие места, экономика. Поэтому обязательно нужно все сохранять по максимуму. Но то, что сейчас происходит с подписанием договора на организацию перевозки, который предложила "Укрзализныця" с 1 апреля этого года, может привести к тому, что перевозки будут остановлены. Предприятия не смогут, не имеют возможности переподписать эти договора, и поскольку с бизнесом согласования его положений не было произведено должным образом. И "Укрзализныця" в данном случае, пользуясь своим монопольным положением, навязывает услуги, которые в данном случае бизнесу просто не нужны", - рассказала Петриченко.

По ее мнению, до улучшения ситуации в экономике необходимо установить мораторий на изменение условий предоставления услуг "Укрзализныцей", что позволит грузоотправителям с меньшими потерями пройти кризис.

"На изменение тарифов, на изменение цен на те же услуги Укрзализныци, как-то ремонт вагонов, свободные тарифы, то есть, все, что они предоставляют. То есть, все, что связано с тарифообразованием, ценообразованием, изменением порядка предоставления услуг Укрзализныци, перевозчиком, они должны быть сейчас приостановлены. Должен быть мораторий как минимум до изменения в лучшую сторону ситуации в стране и в экономике в целом", - подчеркнула Петриченко.