Более 150 военных находятся на карантине

По словам Моргуна, по состоянию на сегодня в рядах Вооруженных сил Украины не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом.

На изоляции находятся 145 военнослужащих.

По состоянию на 26 марта почти 150 украинских военнослужащих находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины Сергей Моргун.

"Количество личного состава, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 5 суток составляет 48 человек", - добавил он.