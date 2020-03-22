 

Украине для преодоления коронавируса необходимо 165 млн долларов

События Сегодня, 17:59119
Украине для преодоления коронавируса необходимо 165 млн долларов

Согласно гуманитарному плану ООН, средства планируют привлечь в течение следующих 9 месяцев.

 

Организация Объединенных Наций (ООН) представила "План гуманитарного реагирования по преодолению пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине", на реализацию которой необходимо 165 млн долларов. Об этом сообщили в официальном представительстве ООН в Украине.
"Мы внимательно следим за мерами преодоления пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и готовы оказать поддержку правительству Украины для реагирования в ситуации, которая постоянно меняется. Сейчас нашей первоочередной задачей является быстро оказать помощь тем, кому она больше всего необходима, одновременно принимая меры предосторожности, чтобы обезопасить сотрудников и людей, для которых мы работаем", - отметила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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