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События Сегодня, 09:1028
Журналисты требуют расследовать факт непроведения тестов на коронавирус рядом врачей в Закарпатской области

Журналисты нескольких СМИ требуют от Министерства здравоохранения провести собственное расследование ситуации, которая сложилась в некоторых больницах Закарпатской области.

 

Местные жители пожаловались, что районные больницы Хуста, Тячева и Виноградова отказывают в проведении анализа на выявление коронавируса. Хотя соответствующие экспресс-тесты они получили, но заявляют, что нет соответствующих сертификатов. Однако информация о сертификации есть в открытом доступе – ее можно получить онлайн в базе данных на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам.

"Я уверен, что это сознательная дезинформация – они не могли не знать, что эти тесты являются сертификация, которую они прошли в Украине. Достаточно было зайти на сайт Минздрава. Я зачитаю, что в реестре 6500 есть №31 - поставщик ООО "Мет эксим", производитель, диагностические наборы на коронавирус, экспресс тесты. Это все есть", – отметил глава закарпатской ячейки партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Иван Чубирко.

Если эти факты подтвердятся, журналисты требуют от Минздрава поднять вопрос об увольнении соответствующих должностных лиц в этих больницах.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко передали Закарпатью партию медицинских препаратов для борьбы с коронавирусом. Помощь получили все районные больницы области. Также меценаты приобрели 5 аппаратов для искусственной вентиляции легких, два из них привезут в регион.

Всего туда передали 20 000 масок, 350 экспресс-тестов на коронавирус, несколько защитных костюмов для врачей, почти 40 000 перчаток и 500 литров раствора для дезинфекции, а также аппаратуру для реанимации.

А накануне Благотворительный фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца уникальный аппарат для выявления, в том числе и коронавируса. Этот итальянский анализатор диагностирует инфекции и прогнозирует результаты операций. Это, уверяют поставщики, первое подобное оборудование в Украине и на территории стран СНГ.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
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