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События Сегодня, 14:580
Коронавирусом заразился начальник полиции Киева

Новым коронавирусом COVID-19 заразился начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

 

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.

"В том числе диагноз Covid-19 сегодня установлен замглавы Национальной полиции Украины - начальника полиции Киева Андрею Крищенко. Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", - отметил Геращенко.

Он добавил, что установлен круг лиц, которые в течение инкубационного периода контактировали с больным, все они находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка продезинфицированы. Геращенко отметил, что Крищенко и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

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