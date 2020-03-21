Коронавирусом заразился начальник полиции Киева

Новым коронавирусом COVID-19 заразился начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.
"В том числе диагноз Covid-19 сегодня установлен замглавы Национальной полиции Украины - начальника полиции Киева Андрею Крищенко. Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", - отметил Геращенко.
Он добавил, что установлен круг лиц, которые в течение инкубационного периода контактировали с больным, все они находятся на самоизоляции. Помещения столичного главка продезинфицированы. Геращенко отметил, что Крищенко и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.