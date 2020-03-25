 

В Полтавской области выявили первый случая коронавируса

События Сегодня, 17:12102
В Полтавской области выявили первый случая коронавируса

В Полтавской области зафиксировали первый случай коронавируса, положительный результат во время прохождения экспресс-теста показала жительница Кременчуга.

 

Об этом заявил мэр Кременчуга Андрей Малецкий в Facebook.

По его словам, на данный момент для подтверждения результата образцы анализов отправлены в референс лабораторию Киева.

"К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми контактировала женщина. Для подтверждения диагноза направляем образцы анализов в референс лабораторию в Киеве", - сообщил Малецкий.

Также он отметил, что еще дважды образцы крови пациентки протестируют в Кременчуге другими экспресс-тестами других производителей. При этом официальные результаты будут известны лишь после лабораторного исследования в Киеве.

Ранее РБК-Украина писало, что в Сумской области по состоянию на 27 марта лабораторно подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом. При этом один из подтвержденных случаев подтвердили у умершей женщины в Конотопе.

Отметим, по состоянию на утро 27 марта в Украину официально подтверждено 218 случаев коронавируса. За прошлые сутки зарегистрировали 62 новых случая заражения.

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Теги: news, новости, Украина, Полтавская, область, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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