Еще 10 случаев коронавируса выявили в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковских больницах экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 показали положительный результат в 10 случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение мэра Руслана Марцинкива.

По его словам, пятеро пациентов, у которых быстрые тесты подтвердили коронавирусную инфекцию, находятся в критическом состоянии. Их тестировали дважды.

"Имеем информацию из городской клинической больницы, где сделано 35 быстрых тестов на COVID-19, из них 6 - положительные. В нашей городской больнице №1 мы сделали 10 экспресс-тестов, из них 4 - положительные и передаем их тоже в лабораторию для подтверждения", - отметил Марцинкив.