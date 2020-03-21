Жаропонижающие, физраствор и обезболивающие: Иршавская больница получила помощь

Для Иршавской райбольнице это уже второй транш помощи за неделю, информирует Первый кабельный.

Медикаменты передали от председателя политсовета "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Благодаря тестам, которые получила больница, в районе уже проверили несколько человек. Первоначально лекарствами будут обеспечивать пенсионеров, малообеспеченных и участников боевых действий.

Стоимость медицинской помощи, которую передали Иршавской районной больнице составляет 150 тыс грн. Для медучреждения это уже второй транш помощи в неделю.