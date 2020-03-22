Тестирование на коронавирус методом ПЦР запустили в Ужгороде

Сообщается, что анализы устанавливают в течение 5-7 часов, за одну смену могут исследовать 40 проб.

В Ужгороде запустили тестирование на коронавирус COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного портала.

"Работники работают в противочумных костюмах, очках, респираторах. Попадание вируса в окружающую среду - невозможно - исследования проводят в специальных боксах с особым допуском", - говорится в сообщении.

Также анализы на тестирование в лабораторию направляют врачи, только они определяют нужно ли пациенту такое исследование. Для этого должны быть медицинские показания. Самостоятельные обращения граждан здесь не принимают, лаборатория работает в закрытом режиме.