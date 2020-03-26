Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 28.03. (состоянием на 10:00)

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Всего зафиксировано 8 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них три – в Ивано-Франковской области. 5 человек уже выздоровели. В течение суток Центр общественного здоровья Украины получил сообщение о 93 подтвержденных случаях заболевания. Случаи подтверждены: Винницкая обл. – 16 случаев; Волынская обл. – 2 случая; Днепропетровская обл. – 7 случаев; Донецкая обл. – 2 случая; Житомирская обл. – 4 (1 летальный) случая; Закарпатская обл. – 1 случай; Запорожская обл. – 10 случаев; Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев; м. Киев – 74 случая; Киевская обл. – 41 случай; Львовская обл. – 5 случаев; Луганская обл. – 2 случая; Николаевская обл. – 1 случай; Одесская обл. – 6 случаев; Полтавская обл. – 1 случай; Ровенская обл. – 9 случаев (1 летальный) Сумская обл. – 5 случаев (1 летальный) Тернопольская обл. – 43 случая (1 летальный) Харьковская обл. – 1 случай; Херсонская обл. – 1 случай; Хмельницкая обл. – 1 случай; Черкасская обл. – 3 случая; Черновицкая обл. – 47 (1 летальный) случаев; Черниговская обл. – 1 случай.

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