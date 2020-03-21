Где и когда мог заразиться начальник полиции Киева, рассказал Аваков

Аваков рассказал, что Крищенко несколько часов общался с украинцами, которые прибыли поездом в Киев.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко мог заразиться коронавирусом 23 марта после прибытия в Киев поезда "четыре столицы" из Латвии. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сказал в интервью "Бабелю".

"Он не ездил по Куршевелям, он и члены его семьи несколько месяцев не были за границей. Мы предполагаем, что он заразился после прибытия в Киев поезда "4 столицы" из Латвии. Несколько часов мы держали поезд на вокзале, потому что там была проблема с зараженными людьми, а Крищенко на месте пытался "разрулить" ситуацию", - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что не контактировал с Крищенко больше месяца, соответственно, не мог заразиться. В случае подтверждения коронавируса у главы МВД, руководить правоохранительными органами будет первый заместитель министра Сергей Яровой, добавил Аваков.

"Контактировал (с Крищенком - ред.), но последний месяц - по телефону. Если заболею я, мои обязанности будет исполнять первый заместитель министра Сергей Яровой. Он сейчас находится на запасном командном пункте", - резюмировал Аваков.