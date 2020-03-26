 

Больше 600 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

События Сегодня, 13:07107
Больше 600 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

Почти половина случаев произошла в трех странах - Соединенных Штатах Америки, Италии и Китае.

 

Больше 600 тыс. людей в 177 странах и регионах инфицировались коронавирусом COVID-19, почти 28 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса, сообщает РБК-Украина.
На данный момент наибольшее число зараженных в США. Еще 24 марта в стране насчитывалось 46 тыс. случаев заболеваний. Всего за несколько дней этот показатель удвоился и на сегодняшний день число заражений в США превысила 106 тыс. человек. При этом в Штатах наименьший уровень смертности - чуть больше 1%.
В Италии же, при общей численности инфицированных 86,5 тыс., смертность составляет более 10%: от вируса скончались 9134 итальянца. Только за прошлые сутки умерли 969 человек.
Китай, в котором началась вспышка COVID-19, на протяжении нескольких недель сообщает лишь о завезенных случаях коронавируса. Властям КНР удалось остановить распространение вируса в стране. На данный момент известно о почти 82 тыс. зараженных и 3,3 тыс. смертельных случаях.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

По количеству заболевших коронавирусом на первое место вышли США
По количеству заболевших коронавирусом на первое место вышли США
Вчера, 09:34
Уже более 21 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
Уже более 21 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
26-мар-2020, 09:06
Количество жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек
Количество жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек
25-мар-2020, 21:05
В мире число умерших от коронавируса составляет более 14,7 тысяч человек
В мире число умерших от коронавируса составляет более 14,7 тысяч человек
23-мар-2020, 09:10
Показатель смертности в Италии за последние сутки перевалил за 600
Показатель смертности в Италии за последние сутки перевалил за 600
20-мар-2020, 20:01

Последние новости

16:33
Политика
Еще трех министров на внеочередном заседании может утвердить Рада
15:23
События
Коронавирусом заразился еще один нардеп
15:21
Политика
Начальника Генштаба назначил Зеленский
15:06
Политика
Командующим Объединенных сил ВСУ назначен Наев
13:07
События
Больше 600 тыс. человек в мире заразились коронавирусом
13:00
События
Где и когда мог заразиться начальник полиции Киева, рассказал Аваков
11:09
События
До 22 миллионов украинцев может переболеть коронавирусом
11:04
Политика
Украине 1,2 млн долларов на борьбу с коронавирусом выделят США
11:03
Политика
Закон о стимулирующих экономику мерах на 2 трлн долларов подписал Трамп
10:56
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 28.03. (состоянием на 10:00)
10:06
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (28.03.20)
09:14
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 28 Марта
08:57
События
Мир оказался на грани дефицита резиновых перчаток
08:48
События
На данный момент никто не может предсказать, как долго продлится эпидемия - ВОЗ
08:46
События
Печальный рекорд поставлен в Италии. За сутки умерло от коронавируса 969 человек
08:42
События
Информация про количество заражённых в Украине на 23.00 27 марта
Вчера, 2020-03-27
21:09
События
Тестирование на коронавирус методом ПЦР запустили в Ужгороде
19:42
События
Жаропонижающие, физраствор и обезболивающие: Иршавская больница получила помощь
18:36
События
Еще 10 случаев коронавируса выявили в Ивано-Франковске
17:28
Экономика
Второй раз за месяц цены на нефть рухнули ниже 25 долларов

Новости ТОП-7

Заражённый Яценюк ударил медсестру за то, что бедная женщина принесла ему в палату не те фрукты203922
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 27.03.(состоянием на 10:00)15467
Бывший генпрокурор Украины получил финансирование от Сороса на новый грантовый проект5731
Обновлённые данные по заболевшим и умершим от коронавируса по Украине 26.03. (состоянием на 10:00)5128
Ещё одна галичанка попала в правительство. Премьер подтянул землячку на Министерство науки и образования1042
Яценюк заявил, что его ВИП-палата это такой же фейк как и украденные им миллиарды с проекта «Стена»845
Какой возраст заболевших коронавирусом в Украине. Официальная статистика.817

Досуг

Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Для многих руководителей проектов получение эффективного производственного потока считается сложной задачей
Вчера, 15:08134
Устройство домашней електропроводки
Устройство домашней електропроводки
Внимание! Этот материал предоставлен исключительно для ознакомления — помните, что электричество может быть смертельно опасно
Вчера, 14:45179
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Сервис A-office создан для облегчения поиска офисных помещений для бизнеса и личной деятельности
Вчера, 14:39102
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Для запуска собственного бизнеса в сфере обслуживания потребуется немало сил, знаний и капиталовложений
Вчера, 12:3286
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
То, что многие украинские студенты решают уехать за границу и продолжить свое обучение там — известный факт
Вчера, 12:20104
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
С таким явлением как развод, ежегодно сталкивается множество семейных пар
Вчера, 09:26137

События

Коронавирусом заразился еще один нардеп
Коронавирусом заразился еще один нардеп
Вирус диагностировали у Анны Скороход
Сегодня, 15:2360
Больше 600 тыс. человек в мире заразились коронавирусом
Больше 600 тыс. человек в мире заразились коронавирусом
От вируса скончались почти 28 тысяч человек
Сегодня, 13:07109
Где и когда мог заразиться начальник полиции Киева, рассказал Аваков
Где и когда мог заразиться начальник полиции Киева, рассказал Аваков
Андрей Крищенко мог заразиться коронавирусом от одного из пассажиров поезда "четыре столицы"
Сегодня, 13:00144
До 22 миллионов украинцев может переболеть коронавирусом
До 22 миллионов украинцев может переболеть коронавирусом
Сейчас в Украине средний уровень смертности от коронавируса на уровне 1%
Сегодня, 11:0999
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 28.03. (состоянием на 10:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 28.03. (состоянием на 10:00)
По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев COVID-19.
Сегодня, 10:56252
Мир оказался на грани дефицита резиновых перчаток
Мир оказался на грани дефицита резиновых перчаток
Мир оказался на грани дефицита резиновых перчаток после того, как власти Малайзии, в которой производится большая часть этих изделий, начали вводить жесткие меры против распространения коронавируса, пишет Bloomberg
Сегодня, 08:5788
7 Днів