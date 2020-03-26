Больше 600 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

Почти половина случаев произошла в трех странах - Соединенных Штатах Америки, Италии и Китае.

Больше 600 тыс. людей в 177 странах и регионах инфицировались коронавирусом COVID-19, почти 28 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса, сообщает РБК-Украина.

На данный момент наибольшее число зараженных в США. Еще 24 марта в стране насчитывалось 46 тыс. случаев заболеваний. Всего за несколько дней этот показатель удвоился и на сегодняшний день число заражений в США превысила 106 тыс. человек. При этом в Штатах наименьший уровень смертности - чуть больше 1%.

В Италии же, при общей численности инфицированных 86,5 тыс., смертность составляет более 10%: от вируса скончались 9134 итальянца. Только за прошлые сутки умерли 969 человек.

Китай, в котором началась вспышка COVID-19, на протяжении нескольких недель сообщает лишь о завезенных случаях коронавируса. Властям КНР удалось остановить распространение вируса в стране. На данный момент известно о почти 82 тыс. зараженных и 3,3 тыс. смертельных случаях.