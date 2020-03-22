Коронавирусом заразился еще один нардеп

Нардеп уточнила, что вирус у нее подтвердили сегодня.

Коронавирус диагностировали у внефракционного народного депутата Анны Скороход. Об этом сообщила сама депутат в Telegram, передает РБК-Украина.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус COVID-19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней", - заявила Скороход.

Она также сообщила о симптомах, которые проявились после заражения. В частности, Скороход заявила об отсутствии обоняния.

Помимо Скороход, на данный момент коронавирус официально подтвержден у троих народных депутатов. Первым, у кого выявили инфекцию, был Сергей Шахов. На данный момент он находится в инфекционном отделении Александровской больницы.