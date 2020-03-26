 

В Тернопольской области заразились еще 3 человека, двое из них - дети

События Сегодня, 20:0556
В Тернопольской области заразились еще 3 человека, двое из них - дети

Сообщается, что все три пациента находятся в инфекционном отделении Тернопольской городской детской больницы.

 

Коронавирус в Тернопольской области подтвердили еще у двоих детей 13 и 14 лет и женщины из Монастырисского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на даные Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.
"Детям 13 и 14 лет, их состояние средне-тяжелое, состояние мамы - относительно-удовлетворительное. Также в инфекционном отделении находится одиннадцатилетний ребенок и его мама из Монастырисского района. Состояние больных относительно удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Также с диагнозом COVID-19 в реанимации находится 1,5 летний ребенок из Кременецкого района. Его состояние медики оценивают как тяжелое-стабильное, у малыша подтверждена пневмония. Отмечается, что инфицировать ребенка мог родственник, который вернулся из Польши.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

Количество больных COVID-19 в Черновицкой области приблизилось к 60
Количество больных COVID-19 в Черновицкой области приблизилось к 60
Сегодня, 18:03
В Тернопольской области врачи заразились коронавирусом
В Тернопольской области врачи заразились коронавирусом
26-мар-2020, 08:48
Четвертую смерть от коронавируса в Украине подтвердил Минздрав
Четвертую смерть от коронавируса в Украине подтвердил Минздрав
25-мар-2020, 13:12
В Тернопольской области зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Тернопольской области зафиксирована первая смерть от коронавируса
25-мар-2020, 11:38
Заболевание коронавирусом подтвердили в Броварах
Заболевание коронавирусом подтвердили в Броварах
24-мар-2020, 20:03

Последние новости

20:05
События
В Тернопольской области заразились еще 3 человека, двое из них - дети
18:03
Политика
Количество больных COVID-19 в Черновицкой области приблизилось к 60
18:00
Политика
Количество смертей от COVID-19 в Британии превысило тысячу
17:58
События
Во временный госпиталь в Лондоне превратили выставочный центр
16:33
Политика
Еще трех министров на внеочередном заседании может утвердить Рада
15:23
События
Коронавирусом заразился еще один нардеп
15:21
Политика
Начальника Генштаба назначил Зеленский
15:06
Политика
Командующим Объединенных сил ВСУ назначен Наев
13:07
События
Больше 600 тыс. человек в мире заразились коронавирусом
13:00
События
Где и когда мог заразиться начальник полиции Киева, рассказал Аваков
11:09
События
До 22 миллионов украинцев может переболеть коронавирусом
11:04
Политика
Украине 1,2 млн долларов на борьбу с коронавирусом выделят США
11:03
Политика
Закон о стимулирующих экономику мерах на 2 трлн долларов подписал Трамп
10:56
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 28.03. (состоянием на 10:00)
10:06
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (28.03.20)
09:14
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 28 Марта
08:57
События
Мир оказался на грани дефицита резиновых перчаток
08:48
События
На данный момент никто не может предсказать, как долго продлится эпидемия - ВОЗ
08:46
События
Печальный рекорд поставлен в Италии. За сутки умерло от коронавируса 969 человек
08:42
События
Информация про количество заражённых в Украине на 23.00 27 марта

Новости ТОП-7

Заражённый Яценюк ударил медсестру за то, что бедная женщина принесла ему в палату не те фрукты220495
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 27.03.(состоянием на 10:00)16386
Обновлённые данные по заболевшим и умершим от коронавируса по Украине 26.03. (состоянием на 10:00)5153
Яценюк заявил, что его ВИП-палата это такой же фейк как и украденные им миллиарды с проекта «Стена»941
Какой возраст заболевших коронавирусом в Украине. Официальная статистика.859
Количество зафиксированных случаев коронавируса на 26 марта812
«Хозяева денег» рвутся к власти над миром через всеобщую тайную чипизацию. Для этого и запущена пандемия коронавируса600

Досуг

Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Для многих руководителей проектов получение эффективного производственного потока считается сложной задачей
Вчера, 15:08139
Устройство домашней електропроводки
Устройство домашней електропроводки
Внимание! Этот материал предоставлен исключительно для ознакомления — помните, что электричество может быть смертельно опасно
Вчера, 14:45203
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Сервис A-office создан для облегчения поиска офисных помещений для бизнеса и личной деятельности
Вчера, 14:39106
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Для запуска собственного бизнеса в сфере обслуживания потребуется немало сил, знаний и капиталовложений
Вчера, 12:3291
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
То, что многие украинские студенты решают уехать за границу и продолжить свое обучение там — известный факт
Вчера, 12:20108
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
С таким явлением как развод, ежегодно сталкивается множество семейных пар
Вчера, 09:26148

События

В Тернопольской области заразились еще 3 человека, двое из них - дети
В Тернопольской области заразились еще 3 человека, двое из них - дети
Детям 13 и 14 лет, их состояние средне-тяжелое
Сегодня, 20:0562
Во временный госпиталь в Лондоне превратили выставочный центр
Во временный госпиталь в Лондоне превратили выставочный центр
На территории выставочного центра разместят 4 тысячи больных
Сегодня, 17:5877
Коронавирусом заразился еще один нардеп
Коронавирусом заразился еще один нардеп
Вирус диагностировали у Анны Скороход
Сегодня, 15:23136
Больше 600 тыс. человек в мире заразились коронавирусом
Больше 600 тыс. человек в мире заразились коронавирусом
От вируса скончались почти 28 тысяч человек
Сегодня, 13:07152
Где и когда мог заразиться начальник полиции Киева, рассказал Аваков
Где и когда мог заразиться начальник полиции Киева, рассказал Аваков
Андрей Крищенко мог заразиться коронавирусом от одного из пассажиров поезда "четыре столицы"
Сегодня, 13:00564
До 22 миллионов украинцев может переболеть коронавирусом
До 22 миллионов украинцев может переболеть коронавирусом
Сейчас в Украине средний уровень смертности от коронавируса на уровне 1%
Сегодня, 11:09137
7 Днів