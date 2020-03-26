У младенца в Черкасской области обнаружили коронавирус

В Черкасской области в городе Умань коронавирусную инфекцию обнаружили у 6-месячного ребенка.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Умани Александра Цебрия.

По его словам, в целом в течение 28 марта официально подтверждены четыре новых случая инфицирования коронавирусом в Умани.

"Вчера в нашу инфекционную больницу обратились шесть человек. У них были взяты анализы и отправлены в город Черкассы. И сегодня у нас есть подтвержденных четыре случая заражения в городе Умани... Из четырех инфицированных - один ребенок шести месяцев. Все они находятся в нашей инфекционной больнице", - сказал он.

Мэр Умани призвал жителей города не паниковать и придерживаться карантинного режима.