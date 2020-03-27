 

В мире число заболевших коронавирусом приближается к 664 тысячам

События Сегодня, 09:2781
В мире число заболевших коронавирусом приближается к 664 тысячам

На онлайн карте отмечается, что умерли вследствие инфекции 30 тысяч 822 человека.

 

Больше всего смертей зарегистрировано в Италии - 10 тыс. 23 человека. В Испании - 5 982 летальных случая.
В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 663 тысячи 828 человек по состоянию на 5:00 (по киевскому времени). Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.
В Китае, в провинции Хубей, откуда началось распространение коронавируса, официально зафиксировано 3 тыс. 177 смертей.
Еще о 2 тысячах 517 смертей сообщил Иран. Во Франции число умерших вследствие коронавируса дослигло 2 тыс. 314 человек.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

По количеству заболевших коронавирусом на первое место вышли США
По количеству заболевших коронавирусом на первое место вышли США
27-мар-2020, 09:34
Уже более 21 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
Уже более 21 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
26-мар-2020, 09:06
Количество жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек
Количество жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек
25-мар-2020, 21:05
В мире число умерших от коронавируса составляет более 14,7 тысяч человек
В мире число умерших от коронавируса составляет более 14,7 тысяч человек
23-мар-2020, 09:10
От коронавируса умерли 3119 человек в Китае
От коронавируса умерли 3119 человек в Китае
9-мар-2020, 09:35

Последние новости

14:12
События
В Палермо и других городах Сицилии начинаются голодные бунты. Пока грабят супермаркеты и аптеки.
14:10
События
Первая заражённая на Буковине взмолила о пощаде у земляков, угрожавших сжечь ей дом и убить детей
14:03
События
На просторах всего бывшего СССР не зафиксирован массовый рост тяжелых форм заболевания COVID-19 из-за прививок БЦЖ
13:35
События
О риске второй волны пандемии коронавируса заявили в Китае
12:43
События
Число зараженных коронавирусом увеличилось в Киеве
12:01
События
Второй рейс с медицинским инвентарем из Китая прибыл в Украину
11:34
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.03 (состоянием на 10:00)
10:13
События
Первый младенец в США от коронавируса умер
09:29
Экономика
Дальнейший рост курс доллара прогнозируют аналитики
09:27
События
В мире число заболевших коронавирусом приближается к 664 тысячам
09:25
События
У младенца в Черкасской области обнаружили коронавирус
09:23
События
С Китая отправляется самолет с очередной партией гумпомощи для Украины
09:22
События
Зеленский призвал предпринимателей не увольнять людей во время карантина
08:16
События
Гороскоп на сегодня (29.03.20)
08:11
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 29 Марта
08:04
События
Сколько время сейчас в Киеве
Вчера, 2020-03-28
20:05
События
В Тернопольской области заразились еще 3 человека, двое из них - дети
18:03
Политика
Количество больных COVID-19 в Черновицкой области приблизилось к 60
18:00
Политика
Количество смертей от COVID-19 в Британии превысило тысячу
17:58
События
Во временный госпиталь в Лондоне превратили выставочный центр

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 27.03.(состоянием на 10:00)16760
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.03 (состоянием на 10:00)1357
Яценюк заявил, что его ВИП-палата это такой же фейк как и украденные им миллиарды с проекта «Стена»1038
Какой возраст заболевших коронавирусом в Украине. Официальная статистика.903
Где и когда мог заразиться начальник полиции Киева, рассказал Аваков817
«Хозяева денег» рвутся к власти над миром через всеобщую тайную чипизацию. Для этого и запущена пандемия коронавируса664
Что разрешено, а что запрещено во время карантина: разъяснение Кабмина495

Досуг

Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Для многих руководителей проектов получение эффективного производственного потока считается сложной задачей
27-мар-2020, 15:08146
Устройство домашней електропроводки
Устройство домашней електропроводки
Внимание! Этот материал предоставлен исключительно для ознакомления — помните, что электричество может быть смертельно опасно
27-мар-2020, 14:45225
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Сервис A-office создан для облегчения поиска офисных помещений для бизнеса и личной деятельности
27-мар-2020, 14:39114
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Для запуска собственного бизнеса в сфере обслуживания потребуется немало сил, знаний и капиталовложений
27-мар-2020, 12:3298
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
То, что многие украинские студенты решают уехать за границу и продолжить свое обучение там — известный факт
27-мар-2020, 12:20113
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
С таким явлением как развод, ежегодно сталкивается множество семейных пар
27-мар-2020, 09:26174

События

В Палермо и других городах Сицилии начинаются голодные бунты. Пока грабят супермаркеты и аптеки.
В Палермо и других городах Сицилии начинаются голодные бунты. Пока грабят супермаркеты и аптеки.
В южных регионах Италии, где из-за тотального карантина многие люди, получавшие зарплату в конвертах, остались без средств существования, существует большая опасность возникновения беспорядков и восстаний - в городах уже звучат призывы к разграблению супермаркетов. Власти заявляют о
Сегодня, 14:120
Первая заражённая на Буковине взмолила о пощаде у земляков, угрожавших сжечь ей дом и убить детей
Первая заражённая на Буковине взмолила о пощаде у земляков, угрожавших сжечь ей дом и убить детей
Первая заболевшая коронавирусом на Буковине женщина, которая умудрилась заразить десятки жителей своего и соседних сел, обратилась к соседям и попросила прощение
Сегодня, 14:109
На просторах всего бывшего СССР не зафиксирован массовый рост тяжелых форм заболевания COVID-19 из-за прививок БЦЖ
На просторах всего бывшего СССР не зафиксирован массовый рост тяжелых форм заболевания COVID-19 из-за прививок БЦЖ
В Австралии ученые собираются протестировать вакцину против туберкулеза (БЦЖ) в качестве одного из методов противодействия коронавирусу
Сегодня, 14:0320
О риске второй волны пандемии коронавируса заявили в Китае
О риске второй волны пандемии коронавируса заявили в Китае
В стране увеличилось количество случаев заражения COVID-19 у людей, приехавших из-за рубежа
Сегодня, 13:3551
Число зараженных коронавирусом увеличилось в Киеве
Число зараженных коронавирусом увеличилось в Киеве
Заразились еще 8 человек, среди которых 11-летняя девочка
Сегодня, 12:4357
Второй рейс с медицинским инвентарем из Китая прибыл в Украину
Второй рейс с медицинским инвентарем из Китая прибыл в Украину
Самолет разгружают в аэропорту "Борисполь"
Сегодня, 12:0147
7 Днів