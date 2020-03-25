Первый младенец в США от коронавируса умер

Как сообщается, речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.

В США умер первый младенец, заразившийся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения штата Иллинойс.

"Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти", - приводятся слова главы департамента Нгози Эзике.

Также в ведомстве отметили, что пожилые люди наиболее подвержены риску заболевания COVID-19. Более 85% смертей от коронавируса в Иллинойсе приходится на людей в возрасте 60 лет и старше, однако люди всех возрастов заражаются коронавирусом этого типа, указали в департаменте.