Второй рейс с медицинским инвентарем из Китая прибыл в Украину

В международный аэропорт "Борисполь" сегодня, 29 марта, прибыл второй самолет из Китая, который доставил в Украину новую партию медицинских средств.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на странице в Facebook.

По словам Тимошенко, на борту самолета находятся 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства индивидуальной защиты. Средства защиты передадут врачам, правоохранителям и военным.

"Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины", - заявил он.

Кроме того, ночью из Украины в Китай вылетит еще один самолет. А уже на следующей неделе в Украину прибудут два самолета с медицинским инвентарем, а сегодня ночью прибудет борт с тестами на коронавирус.

"Также ночью ожидаем на 100 тысяч ПЦР-тестов отдельной доставкой", - добавил Тимошенко.