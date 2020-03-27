Число зараженных коронавирусом увеличилось в Киеве

"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

Заболели: четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка и трое мужчин от 33 до 40 лет", - написал Кличко.

В Киеве уже 82 человека имеют подтвержденный диагноз заболевания на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram городского главы Киева Виталия Кличко.

По его данным, заразились еще 8 человек, среди которых 11-летняя девочка.

Среди заразившихся оказался врач частной клиники, осматривавший инфицированную пациентку, которая прибыла из-за границы.

"Шестеро киевлян, которые заболели, - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу № 4. Из положительного - двое киевлян, которые имели заболевания COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", - резюмировал Кличко.