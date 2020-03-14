На просторах всего бывшего СССР не зафиксирован массовый рост тяжелых форм заболевания COVID-19 из-за прививок БЦЖ

В Австралии ученые собираются протестировать вакцину против туберкулеза (БЦЖ) в качестве одного из методов противодействия коронавирусу.

Эту вакцину получают все новорожденные в России, Украине и Беларуси в роддоме. Об этом сообщает Reuters. Участие в эксперименте по вакцинации примут около 4 000 медработников.

Начало испытания запланировано на ближайшие дни, сообщает Детский исследовательский институт Мердока (MCRI) в Мельбурне. Половина участников получит вакцину от туберкулеза, а остальным дадут плацебо. Мониторинг состояния здоровья участников эксперимента будет проводиться с помощью специального приложения в смартфоне.

Результаты будут известны через полгода. Исследователь Кертис сказал, что австралийское испытание станет особенно полезным, потому что оно будет проходить в течение «зимы» в южном полушарии и «сезонного гриппа» в Австралии. Эксперимент проверит, может ли вакцина БЦЖ усилить иммунную систему людей настолько, чтобы подавить симптомы коронавируса (проблемы с дыханием) и предотвратить смертельно опасные осложнения. «Гипотеза заключается в том, что если у вас сильная иммунная система, вирус не сможет размножаться и причинять вред, усиливая симптоматику заболевания», - сказал Кертис. Вакцину Bacillus Calmette-Guérin (BCG) получают более миллиона детей в год в странах со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной туберкулезом.

Исследователи утверждают, что прививка БЦЖ также может бороться с новым коронавирусом из-за ее способности широко стимулировать иммунную систему. Вакцины помогают организму бороться с вирусами и болезнями, укрепляя иммунитет человека. Они являются средством профилактики, но не лечения заболевания. Отмечено положительное воздействие вакцины БЦЖ в борьбе против проказы, язвы Бурули и при иммунотерапии некоторых видов рака, поскольку местный иммунный ответ, вызванный БЦЖ, помогает организму бороться с раковыми клетками. В странах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом, согласно рекомендациям ВОЗ, все дети грудного возраста вакцинируются БЦЖ как можно раньше после рождения (чаще всего, в роддоме). В США, а также в ряде развитых европейских стран, прививка против туберкулеза не является обязательной, - ее делают только детям, находящимся в группе риска, или по индивидуальным показаниям