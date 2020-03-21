Нидерланды из-за дефекта отозвали 600 тысяч китайских медицинских масок

Нидерланды решили отозвать 600 тысяч некачественных медицинских масок стандарта FFP2, которые были приобретены у Китая для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По данным информационного агентства, некачественные маски были распределены между несколькими больницами Нидерландов, которые сейчас борются со вспышкой коронавируса. Министерство здравоохранения сразу же остановило распределение остального заказа.

"Тест показал, что маски не соответствуют нормам качества. Было решено не использовать ни один из этих грузов", - заявили в Минздраве.

Всего у Китая приобрели 1,3 млн медицинских масок. Партию медицинских средств Нидерланды получили 21 марта.