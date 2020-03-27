 

И.о. главы Закарпатской обладминистрации распространил информацию о том, что 20 человек заразились коронавирусом в церкви.

События Сегодня, 17:19127
И.о. главы Закарпатской обладминистрации распространил информацию о том, что 20 человек заразились коронавирусом в церкви.

В Закарпатской области зафиксировали 19 новых случаев заражения коронавирусом.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы Закарпатской ОГА Алексея Гетманенко в Facebook.
По его словам, люди, у которых обнаружили коронавирус, контактировали с инфицированной во время посещения церкви.
"Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц жительницы Закарпатья, у которой подтвердили COVID-19. Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина", - говорится в сообщении.
С 23 марта все контактные лица женщины находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.
Для подтверждения анализов биоматериалы отправят в Киев в референс лабораторию Министерства здравоохранения.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

Число зараженных коронавирусом увеличилось в Киеве
Число зараженных коронавирусом увеличилось в Киеве
Сегодня, 12:43
В Полтавской области выявили первый случая коронавируса
В Полтавской области выявили первый случая коронавируса
27-мар-2020, 17:12
В Тернопольской области врачи заразились коронавирусом
В Тернопольской области врачи заразились коронавирусом
26-мар-2020, 08:48
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 10
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 10
21-мар-2020, 20:38
Отсутствие новых случаев коронавируса в Украине подтвердил Минздрав
Отсутствие новых случаев коронавируса в Украине подтвердил Минздрав
8-мар-2020, 12:35

Последние новости

20:31
Экономика
Без получения помощи от международных партнеров Украине грозит дефолт, - Зеленский
19:40
Политика
Расходы на образование уменьшит Кабмин
17:56
Политика
Расходы на культуру и спорт пересмотрел Кабмин, - Шмыгаль
17:48
Политика
Председатель Закарпатского облсовета заявил, что в области около 5 тысяч инфицированных коронавирусом.
17:19
События
И.о. главы Закарпатской обладминистрации распространил информацию о том, что 20 человек заразились коронавирусом в церкви.
16:48
События
Более 800 человек стали жертвами коронавируса за сутки в Испании
16:27
Политика
Экс-заместитель главы Киевской ОГА Мищенко умер от коронавируса
15:30
События
Нидерланды из-за дефекта отозвали 600 тысяч китайских медицинских масок
14:34
Политика
Ульяна Супрун считает убийц примером «новых украинцев»
14:33
События
Пропаганда о майдане устроена на тотальной лжи и невероятной манипуляции. Если люди узнают правду, у многих не выдержит сердце
14:29
События
На фоне распространения коронавируса воздержаться от посещения храмов призвал Патриарх Кирилл
14:12
События
В Палермо и других городах Сицилии начинаются голодные бунты. Пока грабят супермаркеты и аптеки.
14:10
События
Первая заражённая на Буковине взмолила о пощаде у земляков, угрожавших сжечь ей дом и убить детей
14:03
События
На просторах всего бывшего СССР не зафиксирован массовый рост тяжелых форм заболевания COVID-19 из-за прививок БЦЖ
13:35
События
О риске второй волны пандемии коронавируса заявили в Китае
12:43
События
Число зараженных коронавирусом увеличилось в Киеве
12:01
События
Второй рейс с медицинским инвентарем из Китая прибыл в Украину
11:34
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.03 (состоянием на 10:00)
10:13
События
Первый младенец в США от коронавируса умер
09:29
Экономика
Дальнейший рост курс доллара прогнозируют аналитики

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 27.03.(состоянием на 10:00)16796
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.03 (состоянием на 10:00)11307
Ульяна Супрун считает убийц примером «новых украинцев»2002
Яценюк заявил, что его ВИП-палата это такой же фейк как и украденные им миллиарды с проекта «Стена»1103
Где и когда мог заразиться начальник полиции Киева, рассказал Аваков969
Какой возраст заболевших коронавирусом в Украине. Официальная статистика.928
На просторах всего бывшего СССР не зафиксирован массовый рост тяжелых форм заболевания COVID-19 из-за прививок БЦЖ799

Досуг

Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Системы оптимизации производства: почему сегодня без них – никуда
Для многих руководителей проектов получение эффективного производственного потока считается сложной задачей
27-мар-2020, 15:08154
Устройство домашней електропроводки
Устройство домашней електропроводки
Внимание! Этот материал предоставлен исключительно для ознакомления — помните, что электричество может быть смертельно опасно
27-мар-2020, 14:45253
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Лучшая база предложений по аренде офисов в разных районах Киева
Сервис A-office создан для облегчения поиска офисных помещений для бизнеса и личной деятельности
27-мар-2020, 14:39123
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Качественное оборудование для баров от мировых производителей
Для запуска собственного бизнеса в сфере обслуживания потребуется немало сил, знаний и капиталовложений
27-мар-2020, 12:32102
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
Что нужно знать украинцу, чтобы защитить диссертацию за границей?
То, что многие украинские студенты решают уехать за границу и продолжить свое обучение там — известный факт
27-мар-2020, 12:20120
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
Нужен ли адвокат при расторжении брака?
С таким явлением как развод, ежегодно сталкивается множество семейных пар
27-мар-2020, 09:26187

События

И.о. главы Закарпатской обладминистрации распространил информацию о том, что 20 человек заразились коронавирусом в церкви.
И.о. главы Закарпатской обладминистрации распространил информацию о том, что 20 человек заразились коронавирусом в церкви.
Люди, у которых обнаружили коронавирус, контактировали с инфицированной во время посещения церкви
Сегодня, 17:19129
Более 800 человек стали жертвами коронавируса за сутки в Испании
Более 800 человек стали жертвами коронавируса за сутки в Испании
Общее количество смертей возросло до 6 528
Сегодня, 16:4886
Нидерланды из-за дефекта отозвали 600 тысяч китайских медицинских масок
Нидерланды из-за дефекта отозвали 600 тысяч китайских медицинских масок
Нидерланды недавно приобрели более 1 млн китайских масок
Сегодня, 15:3098
Пропаганда о майдане устроена на тотальной лжи и невероятной манипуляции. Если люди узнают правду, у многих не выдержит сердце
Пропаганда о майдане устроена на тотальной лжи и невероятной манипуляции. Если люди узнают правду, у многих не выдержит сердце
К сожалению, на тот момент никто не знал, что на сцене майдана враги, которые спрятались под вышиванки и народное негодование
Сегодня, 14:33201
На фоне распространения коронавируса воздержаться от посещения храмов призвал Патриарх Кирилл
На фоне распространения коронавируса воздержаться от посещения храмов призвал Патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне ситуации с коронавирусом призвал воздержаться от посещения храмов
Сегодня, 14:29104
В Палермо и других городах Сицилии начинаются голодные бунты. Пока грабят супермаркеты и аптеки.
В Палермо и других городах Сицилии начинаются голодные бунты. Пока грабят супермаркеты и аптеки.
В южных регионах Италии, где из-за тотального карантина многие люди, получавшие зарплату в конвертах, остались без средств существования, существует большая опасность возникновения беспорядков и восстаний - в городах уже звучат призывы к разграблению супермаркетов. Власти заявляют о
Сегодня, 14:12384
7 Днів