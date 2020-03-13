 

Полностью обойтись без сокращения госбюджета нам не удастся - Зеленский

События Вчера, 21:2564
Полностью обойтись без сокращения госбюджета нам не удастся - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся обойтись без сокращения государственного бюджета. Об этом он сообщил в своем видео обращении.

 

По словам президента, секвестр госбюджета был существенно переработан.
"Сейчас благодаря совместной работе правительства, парламента и Офиса президента он был существенно переработан. Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов и руководства госпредприятий. Никакой гривны не будет срезано по расходам на армию и оборону Украины. Будет увеличено выплаты врачам, которые борются с коронавирусом. Поэтому их выплаты должны быть на уровне бойцов на передовой ", - отметил президент.
При этом он добавил, что по окончанию карантина все расходы будут возвращены.
"Максимально, как это возможно, правительство сохранило расходы на культуру, образование и спорт. Далеко не все удалось сохранить, это временная экономия. Только на время карантина. После его окончания расхода будут возвращены".

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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