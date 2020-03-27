Макрон обиделся на внимание Италии к помощи РФ и напомнил, что Франция с Германией тоже помогала халатами и масками

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поступившую от России и Китая помощь для страдающей от эпидемии коронавируса Италии и призвал "не пьянеть" от этого.

Макрон возмутился, что в Италии много внимания уделяют помощи со стороны Москвы и Пекина.

"Почему не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов?" — посетовал политик телеканалу France24

Он признал, что этой помощи недостаточно, но при этом пообещал и дальше поддерживать итальянские власти и народ.

"Мы не должны пьянеть от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты", — добавил Макрон.

С конца прошлой недели из России в Италию прибыли 15 самолетов, доставивших туда около ста российских военных вирусологов и эпидемиологов, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в среду в город Бергамо, один из наиболее пострадавших от эпидемии. Только среди его жителей с 1 по 24 марта зафиксировано в четыре раза больше смертельных исходов, чем в аналогичный период за последние десять лет.

Пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 634 тысяч человек, почти 30 тысяч умерли.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом складывается в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, откуда началось распространение COVID-19, сообщили о прекращении эпидемии.

В России зарегистрировано 1534 больных коронавирусом, девять человек умерли, 64 — выздоровели.