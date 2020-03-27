В мире количество заболевших коронавирусом превысило 700 тысяч

Согласно информации, в мире 149 076 людей выздоровели и 33 881 человек умер.

По состоянию на 2:00 30 марта в мире зарегистрировано 718 685 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

США продолжают лидировать по количеству инфицированных. В стране зафиксировали 139 675 случаев заражения. На втором месте Италия - 97 689 заболевших. В Китае - 82 122, в Испании - 80 031, в Германии - 62 095, во Франции - 40 704, в Иране - 38 309.

В результате осложнений болезни в Италии умерли 10 779 человек. В Испании зафиксировали 6802 летальных случаев. В Китае от коронавируса умерли 3304 человек, во Франции - 2609, в США - 2436. В Германии жертвами вируса стали 525 человек, в Великобритании - 1228.