Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.03 (состоянием на 10:00)

Коронавирусом заболело 480 украинцев

По данным Минздрава на 10:00 30 марта, в Украине подтверждено 480 случаев COVID-19, из них 62 - за прошедшие сутки.

От коронавируса умер еще один человек, таким образом общее количество летальных случаев увеличилось до 11.

Киев продолжает лидировать по заболеваемости (102 лабораторно подтвержденных случая), в Черновицкой области заразилось уже 75 человек, стремительно растет количество заражаенных в Тернопольской и Черкасской областях. География распространения коронавируса по регионам: