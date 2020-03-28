Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.03 (состоянием на 10:00)

Коронавирусом заболело 480 украинцев
По данным Минздрава на 10:00 30 марта, в Украине подтверждено 480 случаев COVID-19, из них 62 - за прошедшие сутки.
От коронавируса умер еще один человек, таким образом общее количество летальных случаев увеличилось до 11.
Киев продолжает лидировать по заболеваемости (102 лабораторно подтвержденных случая), в Черновицкой области заразилось уже 75 человек, стремительно растет количество заражаенных в Тернопольской и Черкасской областях. География распространения коронавируса по регионам:
- Винницкая область - 23;
- Волынская область - 2;
- Днепропетровская область - 8;
- Донецкая область - 6;
- Житомирская область - 5;
- Закарпатская область - 1;
- Запорожская область - 11;
- Ивано-Франковская область - 41;
- Кировоградская область - 4;
- Киев - 102;
- Киевская область - 49;
- Львовская область - 6;
- Луганская область - 2;
- Одесская область - 8;
- Полтавская область - 1;
- Ровенская область - 11;
- Сумская область - 9;
- Тернопольская область - 60;
- Харьковская область - 1;
- Херсонская область - 1;
- Хмельницкая область - 2;
- Черновицкая область - 75;
- Черкасская область - 50;
- Черниговская область - 2.