Самая молодая жертва коронавируса в Европе зафиксирована в Португалии

В Португалии от коронавируса умер 14-летний подросток, сейчас он считается молодой жертвой коронавируса в Европе, сообщает Daily Mail.

Подросток из Овари умер от коронавируса утром в воскресенье, 29 марта в больнице Сан-Себастьян. По данным издания, школьник страдал от псориаза, однако у него не было серьезных заболеваний.

Ранее самой юной жертвой в Европе считалась 16-летняя школьница из Франции Жюли Аллио, которая умерла в больнице в Париже в среду, 25 марта. У нее не было проблем со здоровьем, француженка умерла через неделю после того, как у нее появился «легкий кашель».