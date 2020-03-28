Как происходит заражение на самом деле, официально разъяснили в ВОЗ. Все другие версии не соответствуют действительности

Коронавирус не передается через воздух. Такой вывод в воскресенье, 29 марта, обнародовала Всемирная организация здравоохранения на своем официальном сайте.

В ВОЗ подчеркивают, что данное заявление должно стать официальным ответом на тиражируемые в СМИ и особенно в соцсетях утверждения, будто вирус способен передаваться через воздух от больного человека здоровому в течение длительного времени. Иными словами, если здоровый человек окажется в том месте, где дышал носитель вируса, то может заразиться, вдохнув "зараженный воздух" через несколько часов.

В заявлении ВОЗ разъясняется, что заражение происходит путем прямой передачи мелких капель, выделяемых из дыхательных путей (носа или рта больного - при кашле или чихании). При этом заражение происходит, когда здоровый человек находится в непосредственной близости от зараженного - примерно в метре от него.

В организации установили, что капли, содержащие вирус, слишком тяжелы, чтобы задерживаться в воздухе. Они оседают на поверхности, но в воздухе не находятся. Следовательно, если пройти там, где за несколько минут или часов до того находился больной, заразиться невозможно.

Во Всемирной организации здравоохранения вновь подчеркнули, что защиту от заражения обеспечивает удаление от носителя вируса на расстояние в 1 метр, нельзя также прикасаться к поверхностям, которые могут содержать дыхательные выделения или слюну больного человека, надо тщательно мыть руки или дезинфицировать их специальными средствами.

Вместе с тем исследования, обнародованные в последнее время в медицинской литературе, показывают, что коронавирус способен выживать на некоторых поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Например, на медных поверхностях - до 4 часов, картоне - до 24 часов, на пластике и нержавейке - до 3 дней. Аналогичные результаты были получены и в ходе изучения коронавируса SARS, вызвавшего эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году.

А что по поводу одежды? Результаты лабораторных исследований, проведенных в Гонконге, показали, что на одежде коронавирус не способен выживать вовсе. А вот на бумаге - до 24 часов.