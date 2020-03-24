СЕРБСКИЙ ИЕРАРХ УМЕР ОТ КОРОНАВИРУСА

Епископ Валевский Милутин (Кнежевич) умер в возрасте 71 года от заболевания, вызванного коронавирусом. Иерарх Сербской Православной Церкви скончался в медицинском центре «Драгиша Мишович» в Белграде 30 марта 2020 года, сообщает Eparhijavaljevska.rs.

«С великой скорбью и верой в воскресение в Царстве Небесном мы информируем общественность о том, что этой ночью в KБЦ «Драгиша Мишович» в Белграде упокоился наш дорогой духовный отец, Преосвященный епископ Валевский Милутин, после непродолжительной болезни, вызванной коронавирусом», – сказано в сообщении.

Ранее, 26 марта, в официальном пресс-релизе Валевская епархия сообщала, что епископ Милутин заразился COVID-19 «служа в своей епархии».

Вместе с епископом заразились два священника. Информации об их состоянии пока нет.