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События Сегодня, 21:0461
Впервые за 2000 лет ягненка Песаха могут принести в жертву на Храмовой горе

Иудейский синедрион обратился с ходатайством к властям Израиля на проведение первого за 2000 лет пасхального жертвоприношения на Храмовой горе.

 

Представители иудейского синедриона обратились к израильскому правительству с ходатайством о получении разрешения на проведение жертвоприношения ягненка Песаха на временном жертвеннике на Храмовой горе, передает «Breaking Israel News».

Как сообщается, проведение церемонии стало возможным благодаря плану США по ближневосточному урегулированию, называемом «Сделкой века», в результате которой был признан полный суверенитет Израиля над Храмовой горой.

Жертвенник планируют доставить на Храмовую гору и забрать оттуда сразу после церемонии.

Если правительство выдаст разрешение, это будет первый случай после разрушения Второго Храма в 70 году нашей эры, когда алтарь будет установлен на Храмовой горе.

Как поясняют представители синедриона, пасхальная жертва может быть принесена только в одном месте – на Храмовой горе. Жертва не требует отстроенного Храма, но для этого требуется алтарь, построенный в соответствии с библейскими требованиями. Такой алтарь был построен в прошлом году. Синедрион также провел реконструкцию ритуала храмовой службы.

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