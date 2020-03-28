В Москве 40% пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ оказались моложе 40 лет

Порядка 15% тяжелых больных пациентов с коронавирусом в Москве моложе 40 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам собеседника агентства, почти 40% пациентов с коронавирусом в Москве, которые находятся на искусственной вентиляции легких, моложе 40 лет.

"Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Почти половина больных с тяжелым повреждением легких - это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных - 45%",- сообщили " Интерфаксу" в штабе.

Согласно данным оперштаба, число заболевших в Москве составляет 1014 человек, среди всех заболевших 46% - в возрасте от 35 до 64 лет.

На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом - люди от 18 до 34 лет (около 33,5%). Еще 15% - люди старше 65 лет. Дети составляют 5,5%, в большинстве случаев они переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса, сказал собеседник агентства.