Трамп сообщил, что Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием

Американский президент США Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции, что Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием.

"Россия направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием, и это очень здорово", — сказал Трамп, не вдаваясь в какие-либо подробности.

"У нас замечательные отношения со многими странами, — отметил он. — Китай направил нам некоторые материалы, другие страны посылали нам грузы, и я был очень удивлен".

Он добавил, что более миллиона американских граждан прошли обследование для проверки на наличие коронавируса, сообщает ТАСС.