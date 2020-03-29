Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.03 (состоянием на 10:00)

В частности, в Киеве заразились COVID-19 107 человек.
Ситуация в областях следующая:
- Винницкая область - 36 случаи;
- Волынская область - 3 случая;
- Днепропетровская область - 9 случаев;
- Донецкая область - 6 случаев;
- Житомирская область - 5 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 13 случаев;
- Ивано-Франковская область - 45 случай;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Киевская область - 52 случаев;
- Львовская область - 6 случаев;
- Луганская область - 2 случая;
- Одесская область - 11 случаев;
- Полтавская область - 1 случай;
- Ровенская область - 13 случаев;
- Сумская область - 10 случаев;
- Тернопольская область - 78 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 3 случая;
- Черновицкая область - 90 случаев;
- Черкасская область - 50 случаев;
- Черниговская область - 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.