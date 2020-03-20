В Киеве будут наказывать за нарушение карантина - штраф от 17 тыс. грн и уголовная ответственность

Мэр города отметил, что "тем, кто совсем не понимают и нарушают правила третий раз - уголовная ответственность".

За первое нарушение режима карантина в Киеве из-за коронавируса будет штраф - 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующей. Первое нарушение - штраф 17 000 гривен. Второе нарушение 34 000 гривен. Те, кто совсем не понимают и нарушают правила третий раз - уголовная ответственность", - заявил Кличко.