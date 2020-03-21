 

Мережко заявил что у России из-за кризиса нет иного выхода, как пытаться снять санкции

События Сегодня, 13:3056
Мережко заявил что у России из-за кризиса нет иного выхода, как пытаться снять санкции

Как объяснил глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко, накануне экономического кризиса ситуация в России ухудшается.

 

На фоне экономического кризиса, в том числе из-за пандемии коронавируса, у Российской Федерации нет иного выхода, как пытаться отменить санкции. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гуманитарный шантаж: как Путин использует COVID-19 для снятия санкций".
"Дело в том, что у нее нет другого выхода - только пытаться отменить эти санкции. Расчет на то, что на Украину будут обращать меньше внимания и Россия хочет воспользоваться этой возможностью", - отметил нардеп.
Он полагает, что Москва продолжит усиливать давление на ключевые страны Евросоюза в вопросе пересмотра санкций. В первую очередь, речь идет о Франции и Германии.
"Сейчас мы видим, что Россия заигрывает с Италией, чтобы улучшить свой имидж. Они пытаются делать вид, что это не агрессивное государство, а гуманитарное, которое оказывает помощь. Это циничная политическая игра", - подчеркнул Мережко.
Он также напомнил, что каждый раз на фоне кризиса Россия "решала вопрос" за счет агрессии против соседей, в частности, против Грузии в 2008 году.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что в ЕС понимают привязку санкций против России к агрессии в Украине.

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